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06:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморец в пылу ссоры убил своего приятеля

Потом подозреваемый спрятал тело в сарае, а ночью вывез на санях к реке.

Владивосток, 18 января, PrimaMedia.

Житель Дальнереченского района признался, что в пылу ссоры убил своего знакомого. А его тело сначала спрятал в сарае, а ночью вывез на санях к реке, где его позже и нашли, сообщила РИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

В субботу, 14 января, на берегу реки Малиновка в селе Ракитное Дальнереченского района нашли обезображенный труп 27-летнего мужчины. Специалисты сразу определили, что смерть насильственная: на теле присутствовали множественные раны головы и грудной клетки.

Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье убийство и стали искать преступника. По «горячим следам» задержали 25-летний знакомый потерпевшего, который сразу же признался в совершении преступления и подтвердил свои слова в ходе проверки показаний на месте.

Он рассказал, что неприязненно относился к своему знакомому и в ходе ссоры убил его. После совершения убийства, подозреваемый спрятал тело в сарае, а ночью вывез на санях к реке.

«Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю», — рассказала Аврора Римская.

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