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07:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пожилой мужчина застрелился из-за неразделённой любви к коллеге

Он покончил с собой прямо на работе.

Пожилой мужчина покончил с собой на одном из пермских предприятий. Как сообщает телекомпания «Рифей-Пермь», работник очистной подстанции застрелился из обреза ружья. Возможной причиной самоубийства 65-летнего пенсионера следователи считают неразделённую любовь к коллеге.

По словам следователей, очевидцы рассказали, что мужчина пришёл на работу в свой выходной, когда у женщины была смена. Он просил её вернуться к нему, но она, как видно, не согласилась. Сначала он обстрелял окна здания, потом зашёл внутрь и уже там выстрелил себе в грудь.

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