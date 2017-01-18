Пожилой мужчина застрелился из-за неразделённой любви к коллеге

Пожилой мужчина покончил с собой на одном из пермских предприятий. Как сообщает телекомпания «Рифей-Пермь», работник очистной подстанции застрелился из обреза ружья. Возможной причиной самоубийства 65-летнего пенсионера следователи считают неразделённую любовь к коллеге.

По словам следователей, очевидцы рассказали, что мужчина пришёл на работу в свой выходной, когда у женщины была смена. Он просил её вернуться к нему, но она, как видно, не согласилась. Сначала он обстрелял окна здания, потом зашёл внутрь и уже там выстрелил себе в грудь.