С подтоплением домов в Хабаровском крае борются при помощи бульдозера

В поселке Горном Солнечного района пытаются не допустить подтопления жилых домов. Сейчас в русле реки Силинки работает бульдозер — техника разбивает лед для того, чтобы река не выходила из берегов, сообщает портал «Губерния».

Напомним, во вторник, 17 января, жители Горного рассказали о том, что несколько домов поселка затопило из-за разлива реки Силинки. По словам гидрологов, причиной такого необычного для зимы явления стали техногенные факторы.

Между тем, по данным местной администрации, вода проникла только на одно подворье. Сейчас в Горном пытаются предотвратить дальнейший разлив реки.

«Ситуация не критичная, ЧС не вводили, потому что отсутствует угроза жизни жителей. Подтоплен оказался один дом на улице Заречной. Он находится немножко в низине. Жители отдолбили себе крыльцо, чтобы входить и выходить из дома. Сегодня мы к их подворью подогнали бульдозер и возле забора у них разбили образовавшуюся наледь, прорывали канал — если будет идти свежая наледь, она по этой траншее будет уходить за двор», — рассказал глава поселка Горного Павел Трохов.

Собеседник добавил, что сейчас техника убирает наледь, образовавшуюся в русле реки.

«Ситуацию мониторим постоянно. Сейчас бульдозер работает в русле Силинки, разбивает лед и убирает наледь для того, чтобы предотвратить выход реки из берегов. Лед очень толстый, поэтому бульдозер проходит в сутки не больше ста метров, но мы продолжаем мониторить ситуацию, пока справляемся», — сообщил Павел Трохов.