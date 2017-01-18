Гость Хабаровска остался без денег в гостинице

«С заявлением обратился приезжий, который стал жертвой кражи. В Хабаровске он проживал в одном из хостелов на улице Станционная, где у него по пропали 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники выяснили, что незадолго до кражи заявитель заходил на общую кухню, где оставил свою куртку, в кармане которой и находились деньги.

Сотрудники полиции опросили персонал гостиницы и ее постояльцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 33-летний приезжий из Советской Гавани. Ранее фигурант уже был судим за угон автомобиля.

«К моменту задержания он успел потратить украденные деньги на алкоголь и развлечения. Мужчина написал явку с повинной. Также установлена причастность фигуранта к краже сотового телефона у другого постояльца хостела», — говорится в сообщении.

По решению суда фигуранту избрана мера пресечения — заключение под стражу.