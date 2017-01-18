Браконьер заплатит за рыбалку на реликтовую форель в нацпарке Таганай

Прокурор Кусинского района (Челябинская область) через суд пытается взыскать с браконьера ущерб, причиненный нацпарку «Таганай» от ловли краснокнижной форели, — злоумышленник убил 10 особей рыбы, являющейся реликтом ледниковых эпох, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 19 июля 2016 года на берегу реки Киалим, расположенной в лесу на территории нацпарка «Таганай». При помощи телескопический удочки рыбак, не имея разрешения, выловил 10 особей предкавказской кумжи, занесенной в Красную книгу России и Челябинской области. Нацпарку причинен ущерб в размере 17,4 тыс. рублей.

«Нарушены интересы Российской Федерации и Челябинской области, заключающиеся в сохранении компонентов биосферы, обеспечения рационального природопользования. Ущерб, причиненный незаконной добычей рыбы, мужчиной не возмещен. Факт незаконной добычи подтверждается вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 2 Кусинского района. В суд направлено заявление о взыскании с рыбака суммы ущерба в пользу нацпарка “Таганай”», — рассказал прокурор Кусинского района Данил Аришин.

Напомним, двух браконьеров 42 и 55 лет задержали инспекторы нацпарка. Один выловил 12, другой 10 особей форели. Предкавказская кумжа является реликтом ледниковых эпох. Очень редкий вид с постоянно сокращающимися местами обитания считается индикатором чистоты водоемов.