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07:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье грабитель облил жертву кислотой

Пострадавший в больнице с ожогом глаза.

Накануне в Прикамье был задержан подозреваемый в разбойном нападении и угоне — 32-летний ранее судимый житель Чайковского.

Как рассказали «Уралинформбюро» в ГУ МВД по Пермскому краю, 16 января злоумышленник в подъезде одного из домов напал на 26-летнего мужчину, плеснул ему в лицо уксусной кислотой и, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевший смог оказать сопротивление, и грабитель сбежал. Мужчина госпитализирован с химическим ожогом глаза.

Спустя несколько часов тот же грабитель на перекрестке Советской — Вокзальной, угрожая водителю ВАЗа насилием, завладел машиной. Угнанное авто полицейские нашли брошенным на 4-м километре автодороги Чайковский — Воткинск.

Подозреваемый был задержан в окрестностях Чайковского. Установлено, что тремя неделями ранее он освободился из мест лишения свободы. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Задержанный посажен под арест.

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