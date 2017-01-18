С водителя, сбившего омичку с тремя детьми, требуют 25 миллионов компенсации

В Ленинском районном суде 17 января прошло первое заседание по делу водителя, который в октябре 2016 года сбил женщину и трех детей, переходивших дорогу.

Напомним, 11 октября в 17:54 Аладдин Горчуев, управляя «Ниссан Тиида», на улице Светловская сбил четырех человек, переходивших дорогу по переходу около остановки. Один ребенок, девочка 6 лет, скончалась на месте ДТП, 33-летняя мама, полуторагодовалый и трехлетний сыновья были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам Горчуев скрылся с места аварии. Сперва прятался в гаражах и хотел застрелиться, но спустя несколько часов явился в полицию.

Как показала автотехническая экспертиза, водитель ехал со скоростью выше 60 километров в час, но даже несмотря на осадки, у Горчуева была техническая возможность остановиться. Сам же водитель утверждает, что отвлекся, когда потянулся за сигаретами и не заметил пешеходов.

Вчера на заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Сам обвиняемый признал свою вину, как передает «Новый Омск».

Пострадавшая омичка и ее муж теперь требуют с Горчуева компенсацию размером 25 миллионов рублей. Супруги уже заявили гражданский иск.

Вскоре в суде состоятся прения сторон. Аладдину Горчуеву за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека грозит до 5 лет тюрьмы.