Укусившему полицейского жителю Назарово грозит до 10 лет колонии

В Ачинске задержали гостя из Назарово, который при попытке побега сильно укусил полицейского за ногу. 16 января на 20-летнего подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья». Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В конце 2016 года правоохранители заметили на улице двух выпивших молодых людей. Они попытались остановить парней, но те «кинулись в бега». Пьяных беглецов удалось догнать, но один из них прокусил правоохранителю ногу. Очевидцы утверждают, что подозреваемый даже «откусил» часть конечности. Известно, что травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

На молодых людей были составлены протоколы об административном правонарушении. Покусавшему полицейского мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.