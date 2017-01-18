Пропавшую учительницу ищут в Хабаровске

«В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Хабаровска с заявлением об исчезновении своей матери, 43-летней Натальи Алексеевны Долиной. По одной из версий, утром девятого ноября женщина ушла из дома в Кировском районе Хабаровска в школу № 6, где она работала учителем начальных классов. После этого ее никто не видел», — говорится в сообщении СУ СК России по Хабаровскому краю.

Женщина была одета в черное зимнее пальто из искусственной кожи с белым мехом, на пуговицах, с капюшоном. При себе она имела зеленую дамскую сумку из искусственной кожи и сумку для ноутбука.

«По факту безвестного исчезновения 43-летней женщины расследуется дело, ранее возбужденное по статье «Убийство», — говорится в сообщении.