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07:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Пропавшую учительницу ищут в Хабаровске

В Хабаровске ищут пропавшую учительницу, сообщает ИА «Дейта».

Источник: http://khabkray.sledcom.ru/

«В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Хабаровска с заявлением об исчезновении своей матери, 43-летней Натальи Алексеевны Долиной. По одной из версий, утром девятого ноября женщина ушла из дома в Кировском районе Хабаровска в школу № 6, где она работала учителем начальных классов. После этого ее никто не видел», — говорится в сообщении СУ СК России по Хабаровскому краю.

Женщина была одета в черное зимнее пальто из искусственной кожи с белым мехом, на пуговицах, с капюшоном. При себе она имела зеленую дамскую сумку из искусственной кожи и сумку для ноутбука.

«По факту безвестного исчезновения 43-летней женщины расследуется дело, ранее возбужденное по статье «Убийство», — говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей женщины, просят обратиться в следственный отдел по городу Хабаровск (улица Ленина, 10), либо по телефонам: 8−965−675−66−10, 8−914−156- 91−89. Конфиденциальность гарантирована.

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Пропавшую учительницу ищут в Хабаровске
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