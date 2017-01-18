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07:01 (мск), источник: АиФ Омск

На крыше омской пятиэтажки рабочие нашли труп

Причины смерти пока не установлены.

Рабочие нашли в вентиляционной шахте пятиэтажного дома тело мужчины. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Специалисты определили, что мужчине без определённого места жительства было около 40−50 лет, в шахту он забрался, чтобы погреться, однако причину смерти установить пока не удалось.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что мужчина пролежал в помещении около двух месяцев.

По данному факту начата проверка.

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