На крыше омской пятиэтажки рабочие нашли труп
Причины смерти пока не установлены.
Причины смерти пока не установлены.
Рабочие нашли в вентиляционной шахте пятиэтажного дома тело мужчины. Об этом сообщает «Вечерний Омск».
Специалисты определили, что мужчине без определённого места жительства было около 40−50 лет, в шахту он забрался, чтобы погреться, однако причину смерти установить пока не удалось.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что мужчина пролежал в помещении около двух месяцев.
По данному факту начата проверка.