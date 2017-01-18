Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Певица Натали скрывает беременность
Кэти Перри стала блондинкой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
14Зима в Северном полушарии
07:30 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке возобновился судебный процесс по делу экс-директора Приморской краевой аптеки

18 января в Первореченском районном суде Владивостока возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина. До этого заседания откладывались из-за неявки свидетелей.

Источник: AP 2016

Процесс проходил за закрытыми дверями, прессу на заседание не допустили — такое решение по ходатайству защиты было принято в сентябре 2016 года и с тех пор не менялось. Известно, что сегодня суд продолжил опрос свидетелей по делу.

Бывший главный аптекарь Приморья обвиняется в растрате и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Ущерб по версии следствия составляет почти 150 миллионов рублей. Сам Василий Сысойкин и его адвокат от комментариев воздержались, сообщив, что у них «нет позиции для обсуждения».

Свою вину бывший гендиректор Приморской краевой аптеки не признает. Последнее заседание по делу состоялось в прошлом году. После свидетели по приглашению суда на заседания не являлись.

Напомним, в декабре 2013 года КГУП «Приморская краевая аптека» по решению суда была признана банкротом. В конце 2013 года Сысойкина задержали на известном курорте Черногории по запросу российской стороны в Интерпол. В мае 2014 года он вышел из черногорской тюрьмы под залог и до поры до времени оставался на свободе. В феврале 2015 года он был этапирован во Владивосток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь