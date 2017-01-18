В Омске за сутки сбили двух женщин с маленькими детьми
В обоих случаях пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.
В обоих случаях пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.
За последние сутки полицейские зафиксировали два ДТП с участием пешеходов — в обоих случаях водители сбили матерей с малышами, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
Так, одно ДТП произошло вчера в Кировском округе. 64-летний водитель маршрутки сбил маму и дочь. Прибывшие полицейские установили, что водитель, следуя маршруту № 19, двигался по улице Авиационная в направлении улицы Трансибирской, когда в районе дома № 144 наехал на пешеходов. 45-летняя омичка и 5-летняя девочка переходили дорогу в неположенном месте. Пешеходов прибывшая «скорая помощь» доставила в медицинское учреждение — женщине и ребенку потребовалась помощь врачей. На момент ДТП в маршрутке находились 4 пассажира — они, как и водитель, не пострадали.
Вторая авария с участием
Все обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции в ходе проверок.