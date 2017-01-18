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07:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омске за сутки сбили двух женщин с маленькими детьми

В обоих случаях пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

За последние сутки полицейские зафиксировали два ДТП с участием пешеходов — в обоих случаях водители сбили матерей с малышами, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Так, одно ДТП произошло вчера в Кировском округе. 64-летний водитель маршрутки сбил маму и дочь. Прибывшие полицейские установили, что водитель, следуя маршруту № 19, двигался по улице Авиационная в направлении улицы Трансибирской, когда в районе дома № 144 наехал на пешеходов. 45-летняя омичка и 5-летняя девочка переходили дорогу в неположенном месте. Пешеходов прибывшая «скорая помощь» доставила в медицинское учреждение — женщине и ребенку потребовалась помощь врачей. На момент ДТП в маршрутке находились 4 пассажира — они, как и водитель, не пострадали.

Вторая авария с участием детей-пешеходов, случилась сегодня в 8:00 на улице Алтайская. 43-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102» двигался по улице Алтайская со стороны улицы Нахимова в направлении улицы 22-ого Партсъезда. В районе дома № 18/1 он увидел пешеходов, которые перебегали дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Заметив пешеходов, мужчина резко затормозил. Тем не менее, 4-летний мальчик был доставлен в больницу, его маме медицинская помощь не потребовалась. Пешеходы пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу, а неподалеку от него, однако мать предпочла его проигнорировать.

Все обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции в ходе проверок.

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