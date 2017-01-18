Видео с горящим полицейским авто прокомментировали в ДВД Алматы
Причиной возгорания полицейского авто возле рынка «Барлык» стало короткое замыкание электрической проводки. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в
Причиной возгорания полицейского авто возле рынка «Барлык» стало короткое замыкание электрической проводки. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в
Видео инцидента появилось в соцсетях накануне.
Как сообщили в ДВД Алматы, инцидент произошел 16 января 2017 года на проспекте Райымбека.
«На видео экипаж
Сообщается, что полицейские при содействии прохожих потушили пламя. Пострадавших не было.
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