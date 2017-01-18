Видео с горящим полицейским авто прокомментировали в ДВД Алматы

Видео инцидента появилось в соцсетях накануне.

Как сообщили в ДВД Алматы, инцидент произошел 16 января 2017 года на проспекте Райымбека.

«На видео экипаж дорожно-патрульной полиции, несший службу по Наурызбайскому району. Произошло короткое замыкание электрической проводки», — прокомментировали в ДВД.

Сообщается, что полицейские при содействии прохожих потушили пламя. Пострадавших не было.