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07:16 (мск), источник: Tengrinews

Видео с горящим полицейским авто прокомментировали в ДВД Алматы

Причиной возгорания полицейского авто возле рынка «Барлык» стало короткое замыкание электрической проводки. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Источник: Tengrinews

Видео инцидента появилось в соцсетях накануне.

Как сообщили в ДВД Алматы, инцидент произошел 16 января 2017 года на проспекте Райымбека.

«На видео экипаж дорожно-патрульной полиции, несший службу по Наурызбайскому району. Произошло короткое замыкание электрической проводки», — прокомментировали в ДВД.

Сообщается, что полицейские при содействии прохожих потушили пламя. Пострадавших не было.

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