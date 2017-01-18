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07:38 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае заболеваемость гриппом превышает эпидпорог почти на 34%

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. За вторую неделю 2017 года заболеваемость гриппом среди взрослого населения Красноярского края превысила эпидемический порог на 33,9% сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ за отчетную неделю в Красноярском крае была выше эпидемического порога на 33,9% в возрастной группе среди взрослого населения… Заболеваемость гриппом и ОРВИ за отчетную неделю в Красноярске была выше эпидемического порога на 57,1% в возрастной группе среди взрослого населения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первую неделю года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярске была выше эпидемического порога на 27,2% среди взрослых.

В ведомстве сообщили, что в целом по краю среди всех слоев населения пока нет эпидемии. За вторую неделю 2017 года в регионе заболело 11661 человек. Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 40,7 на 10 тысяч населения.

На прошедшей неделе, согласно данных лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали возбудители гриппа типа А (H3N2) — 9,3%, РС вирусные инфекции — 4,3%, аденовирусной инфекции и другие респираторные вирусы — 3,6%. —0-

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