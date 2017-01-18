Охотник в Иркутской области вытащил из полыньи трёх кабанов

Видео, предположительно снятое в Иркутской области, было опубликовано его товарищем, который заснял момент спасения животных, сообщает 18 января 2017 года РИА «Новости».

Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трёх кабанов, оказавшихся в полынье. Охотники решили приблизиться и помочь животным: один из них за уши вытаскивал животных из проруби, пока его товарищ снимал спасательную операцию на видео. «Сфоткай меня, поймал я его!» — кричит добровольный спасатель своему другу.