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07:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Охотник в Иркутской области вытащил из полыньи трёх кабанов

В Интернет попал видеоролик, в котором охотник вытаскивает из полыньи трёх провалившихся под лед кабанов.

Видео, предположительно снятое в Иркутской области, было опубликовано его товарищем, который заснял момент спасения животных, сообщает 18 января 2017 года РИА «Новости».

Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трёх кабанов, оказавшихся в полынье. Охотники решили приблизиться и помочь животным: один из них за уши вытаскивал животных из проруби, пока его товарищ снимал спасательную операцию на видео. «Сфоткай меня, поймал я его!» — кричит добровольный спасатель своему другу.

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