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09:06 (мск), источник: VN.RU

Лихач на «Тойоте» выбил колесо снегоуборочному трактору

Дорожный трактор пострадал в ДТП в Кировском районе Новосибирска. Пьяный водитель не справился с управлением и влетел в колесо снегоуборочной техники.

Вечером 17 января на улице Ватутина недалеко от ТРЦ «Мега» произошло ДТП, в котором пострадал трактор дорожников МТЗ 82. Лихач за рулем Toyota Corona не справился с управлением и на большой скорости врезался в заднее колесо снегоуборочной техники.

— Судя по всему, нетрезвый, — написали в АСТ-54. — По словам очевидцев, водитель седана приложился, как следует, и выбил трактору колесо. В аварии никто не пострадал.

Подписчики паблика сразу же окрестили водителя «Тойоты» «трактороненавистником» и предложили в качестве наказания отправить его чистить улицы от снега вручную.

«Теперь пускай лопатой снег кидает в Камаз. Трактороненавистник!» — написал новосибирец Александр Байкалов.

«Ну, все, теперь точно с уборкой снега не справятся. Минус один трактор», — сокрушается Иван Октябрьский.

Другие недоумевают, с какой скоростью надо было ехать, чтобы выбить колесо трактору.

«Ничего себе он приложился! Хорошо, что на пути хоть трактор был, а не остановка с толпой народа. Хотя лучше бы столб», — удивляется Ольга Тихомирова.

Опытные водители также обратили внимание на хорошую сборку японских авто.

«Японский автопром в очередной раз доказал свою прочность и надежность», — иронизирует читатель под ником Рыжий Конь.

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