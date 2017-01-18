Лихач на «Тойоте» выбил колесо снегоуборочному трактору

Вечером 17 января на улице Ватутина недалеко от ТРЦ «Мега» произошло ДТП, в котором пострадал трактор дорожников МТЗ 82. Лихач за рулем Toyota Corona не справился с управлением и на большой скорости врезался в заднее колесо снегоуборочной техники.

— Судя по всему, нетрезвый, — написали в АСТ-54. — По словам очевидцев, водитель седана приложился, как следует, и выбил трактору колесо. В аварии никто не пострадал.

Подписчики паблика сразу же окрестили водителя «Тойоты» «трактороненавистником» и предложили в качестве наказания отправить его чистить улицы от снега вручную.