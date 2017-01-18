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09:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске 81-летняя женщина отдала мошенникам 11 тысяч рублей

Неизвестный представился другом родственника и попросил деньги в долг.

Жительница Магнитогорска стала жертвой мошенников, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

15 января в полицию с заявлением обратилась 81-летняя женщина. На её городской телефон позвонил неизвестный и, представившись другом родственника, попросил в долг 20 тысяч рублей. Мужчина пообещал, что вернёт деньги через день. Данной суммы у пенсионерки не было, и она передала злоумышленнику 11 тысяч рублей. Деньги потерпевшей никто не вернул.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенника, возбуждено уголовное дело.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.

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