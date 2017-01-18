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09:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области от угарного газа погибли две пьяные пенсионерки

Также пострадал муж одной из женщин — его доставили в больницу.

В одном из сел Павлоградского района дружеские посиделки с бутылочкой закончились трагично.

16 января в частном доме были найдены трупы двух женщин — 59-летней хозяйки и ее 60-летней подруги-односельчанки. Женщины отравились угарным газом. Также газом отравился и 58-летнин хозяин дома, муж погибшей пенсионерки. Мужчину доставили в местную центральную районную больницу, сейчас врачи борются за его жизнь.

Как выяснил портал Om1.ru, пожилые дамы отравились угарным газом из-за неисправности печного отопления. Следователи выяснили, что троица накануне смерти выпивала — в доме нашли 2 пустых бутылки из-под водки и 3 рюмки.

В настоящее время Следственный комитет по Омской области проводит проверку по факту гибели людей.

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