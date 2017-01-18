В Омской области от угарного газа погибли две пьяные пенсионерки
Также пострадал муж одной из женщин — его доставили в больницу.
Также пострадал муж одной из женщин — его доставили в больницу.
В одном из сел Павлоградского района дружеские посиделки с бутылочкой закончились трагично.
16 января в частном доме были найдены трупы двух женщин — 59-летней хозяйки и ее 60-летней
Как выяснил портал Om1.ru, пожилые дамы отравились угарным газом
В настоящее время Следственный комитет по Омской области проводит проверку по факту гибели людей.