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09:00 (мск), источник: УралПолит.ру

В тюменском аэропорту приземлился рейс, летевший из Москвы в Екатеринбург

ТЮМЕНЬ, 18 января, УралПолит.Ru. Тюменский аэропорт «Рощино» второй раз за неделю принял самолет, летевший в Екатеринбург.

Причиной корректировки маршрута, как и в прошлый раз, стал густой туман, помешавший работе екатеринбургского терминала «Кольцово».

Рейс авиакомпании S7, вылетевший накануне в 17:17 по маршруту «Москва-Екатеринбург» приземлился в Тюмени по причине сильно тумана в «Кольцово». Спустя два часа самолет направился в место назначения.

По информации издания Vsluh.ru, московский рес стал не единственным, кому помешал сильный туман в екатеринбургском аэропорту. Также в «Кольцово» не смогли совершить посадку рейсы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Салехарда, Нового Уренгоя и Бангкока.

Всем рейсам пришлось воспользоваться резервными гаванями в Тюмени, Челябинске и Перми.

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