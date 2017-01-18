В тюменском аэропорту приземлился рейс, летевший из Москвы в Екатеринбург
ТЮМЕНЬ, 18 января, УралПолит.Ru. Тюменский аэропорт «Рощино» второй раз за неделю принял самолет, летевший в Екатеринбург.
ТЮМЕНЬ, 18 января, УралПолит.Ru. Тюменский аэропорт «Рощино» второй раз за неделю принял самолет, летевший в Екатеринбург.
Причиной корректировки маршрута, как и в прошлый раз, стал густой туман, помешавший работе екатеринбургского терминала «Кольцово».
Рейс авиакомпании S7, вылетевший накануне в 17:17 по маршруту «Москва-Екатеринбург» приземлился в Тюмени по причине сильно тумана в «Кольцово». Спустя два часа самолет направился в место назначения.
По информации издания Vsluh.ru, московский рес стал не единственным, кому помешал сильный туман в екатеринбургском аэропорту. Также в «Кольцово» не смогли совершить посадку рейсы из
Всем рейсам пришлось воспользоваться резервными гаванями в Тюмени, Челябинске и Перми.