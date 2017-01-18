Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Самолет, перевозивший Путина, получил повреждения
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1135-летие герцогини Кембриджской
22Вечное сияние Джима Керри
14Зима в Северном полушарии
08:55 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе М-5 «Урал» задержан пьяный водитель междугороднего автобуса

В Челябинской области на автодороге Москва-Челябинск (федеральная трасса М-5 «Урал») сотрудниками ДПС был остановлен автобус «Рено Мастер», который вез пассажиров из Аши в столицу Южного Урала. Водитель автобуса находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел утром 17 января на 1798 километре федеральной трассы. «Внимание инспекторов ДПС привлек автобус, движущийся в сторону Челябинска, водитель которого выехал на полосу встречного движения. Были приняты меры к остановке транспортного средства, в салоне которого находилось шесть человек. При проверке документов было установлено, что у водителя присутствуют признаки опьянения. Медицинское освидетельствование выявило содержание алкоголя в крови», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Со слов водителя, накануне вечером, в 23.00, он получил путевой лист и прошел предрейсовый и медицинский осмотр, после чего зашел в кафе, выпил водки и отправился домой спать. В 02.30 он забрал с парковки автобус, посадил людей и выехал в рейс.

Стражами порядка водитель был отстранен от управления. На место были вызваны собственник транспортного средства и руководитель организации, в которой водитель проходил предрейсовый осмотр.

В настоящее время по факту нарушения проводится административное расследование. Также сотрудники ГИБДД проверят, как осуществляется на предприятии предрейсовый контроль за водителями и выходом транспортных средств на линию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области создан оперативный штаб по НМУ
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь