На трассе М-5 «Урал» задержан пьяный водитель междугороднего автобуса

Инцидент произошел утром 17 января на 1798 километре федеральной трассы. «Внимание инспекторов ДПС привлек автобус, движущийся в сторону Челябинска, водитель которого выехал на полосу встречного движения. Были приняты меры к остановке транспортного средства, в салоне которого находилось шесть человек. При проверке документов было установлено, что у водителя присутствуют признаки опьянения. Медицинское освидетельствование выявило содержание алкоголя в крови», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Со слов водителя, накануне вечером, в 23.00, он получил путевой лист и прошел предрейсовый и медицинский осмотр, после чего зашел в кафе, выпил водки и отправился домой спать. В 02.30 он забрал с парковки автобус, посадил людей и выехал в рейс.

Стражами порядка водитель был отстранен от управления. На место были вызваны собственник транспортного средства и руководитель организации, в которой водитель проходил предрейсовый осмотр.

В настоящее время по факту нарушения проводится административное расследование. Также сотрудники ГИБДД проверят, как осуществляется на предприятии предрейсовый контроль за водителями и выходом транспортных средств на линию.