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08:46 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчина вышел из дома в тапочках и не вернулся

Вчера, 17 января, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 31-летнего жителя города Стерлитамака.

В группах Стерлитамака близкие пропавшего мужчины сообщили, что он пропал 14 января.

«Поздно вечером вышел из дома в тапочках и без верхней одежды в районе Заашкадарья. Не выходит на связь, мобильный телефон не доступен», — говорится в сообщении.

Источник: PROUFU.ru

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Черных, родственники просят позвонить по телефонам 89196089541, 89874879668.

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