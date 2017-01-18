В Башкирии мужчина вышел из дома в тапочках и не вернулся

В группах Стерлитамака близкие пропавшего мужчины сообщили, что он пропал 14 января.

«Поздно вечером вышел из дома в тапочках и без верхней одежды в районе Заашкадарья. Не выходит на связь, мобильный телефон не доступен», — говорится в сообщении.