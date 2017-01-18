В Башкирии мужчина вышел из дома в тапочках и не вернулся
Вчера, 17 января, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 31-летнего жителя города Стерлитамака.
Вчера, 17 января, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 31-летнего жителя города Стерлитамака.
В группах Стерлитамака близкие пропавшего мужчины сообщили, что он пропал 14 января.
«Поздно вечером вышел из дома в тапочках и без верхней одежды в районе Заашкадарья. Не выходит на связь, мобильный телефон не доступен», — говорится в сообщении.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Черных, родственники просят позвонить по телефонам 89196089541, 89874879668.