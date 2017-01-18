Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Ростове
Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Ростове, сообщает
Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Ростове, сообщает
ДТП произошло 17 января в 19.30 на улице Пойменной.
По предварительным данным, автомобиль «Шевроле Лачетти» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Киа Рио», а затем на встречной полосе — с «Тойотой Камри» и «Митсубиси Лансер».
В результате ДТП водители «Шевроле» и «Тойоты» с травмами доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка.