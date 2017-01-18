Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
В РФ вылетевший самолет экстренно вернулся обратно в аэропорт
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
18Инаугурации прошлого
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
10:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Ростове

Два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло 17 января в 19.30 на улице Пойменной.

По предварительным данным, автомобиль «Шевроле Лачетти» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Киа Рио», а затем на встречной полосе — с «Тойотой Камри» и «Митсубиси Лансер».

В результате ДТП водители «Шевроле» и «Тойоты» с травмами доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Его ставили в пример гитлеровцам. Почему немцы с почестями похоронили советского солдата
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ
ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь