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08:31 (мск), источник: Uralpress.ru

В бытовой ссоре житель Миасса пытался застрелить соседа

Житель Миасса (Челябинская область) подозревается в покушении на убийство своего соседа — по версии следствия, мужчина стрелял в оппонента из-за длительного бытового конфликта.

Инцидент произошел 16 января. Местный житель выстрелил в соседа из самодельного оружия. С проникающим огнестрельным ранением брюшной полости мужчина был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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