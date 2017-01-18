В бытовой ссоре житель Миасса пытался застрелить соседа

Инцидент произошел 16 января. Местный житель выстрелил в соседа из самодельного оружия. С проникающим огнестрельным ранением брюшной полости мужчина был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.