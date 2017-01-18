В Прикамье завели дело о столкновении тепловоза с вагоном-лабораторией
ПЕРМЬ, 18 января, РИА ФедералПресс. Уральское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту столкновения тепловоза с
ПЕРМЬ, 18 января, РИА ФедералПресс. Уральское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту столкновения тепловоза с
Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Напомним, ЧП произошло 6 декабря на станции «Соликамск-1». Около 03.40 минут во время движения по первому пути тепловоза ТЭМ-2, произошло столкновение с находящимся на том же пути
В настоящее время следователи выясняют причины и условия, способствующие созданию ЧП, решается вопрос о проведении судебной технической экспертизы. Кроме того, устанавливается точная сумма ущерба.