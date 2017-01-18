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08:28 (мск), источник: АиФ Омск

Омского бизнесмена осудили за хищение 3,4 млн рублей

Средства были похищены при строительстве дорожного полотна.

Омского бизнесмена осудили за хищение 3,4 млн рублей при строительстве дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Октябрьский районный суд вчера, 17 января, вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего руководителя строительной компании. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2013 году возглавляемая осужденным фирма в рамках заключённого со строительной организацией договора субподряда стелила асфальт на территории одного из омских государственных предприятий.

По инициативе бизнесмена при укладке асфальта использовали более дешёвую марку асфальтобетонной смеси и в меньшем количестве, чем было прописано в документах.

Поступившие на расчетный счёт компании средства в размере около 3,4 млн рублей осужденный похитил, причинив федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Мужчина не признал свою вину, однако выплатил в добровольном порядке 3 млн рублей. Также суд наложил арест на принадлежащий ему земельный участок площадью около 9,5 тыс. кв.м.

Бизнесмену назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Также его лишили права в течение года занимать руководящие должности в коммерческой организации.

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