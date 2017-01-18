Омского бизнесмена осудили за хищение 3,4 млн рублей при строительстве дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Октябрьский районный суд вчера, 17 января, вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего руководителя строительной компании. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2013 году возглавляемая осужденным фирма в рамках заключённого со строительной организацией договора субподряда стелила асфальт на территории одного из омских государственных предприятий.

По инициативе бизнесмена при укладке асфальта использовали более дешёвую марку асфальтобетонной смеси и в меньшем количестве, чем было прописано в документах.

Поступившие на расчетный счёт компании средства в размере около 3,4 млн рублей осужденный похитил, причинив федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Мужчина не признал свою вину, однако выплатил в добровольном порядке 3 млн рублей. Также суд наложил арест на принадлежащий ему земельный участок площадью около 9,5 тыс. кв.м.

Бизнесмену назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Также его лишили права в течение года занимать руководящие должности в коммерческой организации.