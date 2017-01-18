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08:25 (мск), источник: PROUFU.ru

За год в Башкирии пьяные водителей устроили 412 ДТП, а плохие дороги -1600

ГИБДД по РБ привело статистику ДТП за 2016 год. По сравнению с предыдущими годами снижается как количество аварий, так и количество погибших и пострадавших.

В частности, сообщается, что в 4545 зарегистрированных ДТП погибли 516 и пострадали 5849 человек. По вине водителей произошло 3 955 аварий, в 598 других ДТП виновными стали пешеходы. Почти каждым вторым ДТП, а всего их 2018, стали столкновения автомобилей. Треть аварий — наезды на пешеходов — 1271 ДТП. Аварий с опрокидыванием зарегистрировано 461, с наездами на препятствия -212. Самыми тяжкими авариями стали ДТП с опрокидыванием — в среднем 13 погибших на 100 пострадавших.

По вине пьяных водителей произошли 412 аварий, в которых погиб 81, и получили ранения 561 человек. Всего за год были задержаны более 32 тысяч пьяных водителей.

В 466 авариях с участием несовершеннолетних погибли 13 и получили ранения 497 несовершеннолетних участников дорожного движения.

Неудовлетворительное состояния улиц и дорог стало прямой, либо способствующей.

Причиной более 1600 ДТП стало неудовлетворительное состояния улиц и дорог. В этих авариях погибли 221 и получили ранения 2 247 человек.

Кроме того, ГИБДД подготовила мотивационный видеоролик с нарезкой самых страшных ДТП за год.

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