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10:33 (мск), источник: "Российская газета"

Из красноярского морга пропало тело 88-летней женщины

Из красноярского морга при невыясненных обстоятельствах пропало тело 88-летней женщины, сообщили в региональном СУ СК.

Исчезновение было зафиксировано еще в прошлом году.

—  6 декабря тело погибшей поступило в отдел экспертизы трупов ККБСМЭ по улице Партизана Железняка. 12 декабря в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники учреждения не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие, — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Рассматриваются, в том числе, версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.

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