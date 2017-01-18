Из красноярского морга пропало тело 88-летней женщины

Исчезновение было зафиксировано еще в прошлом году.

— 6 декабря тело погибшей поступило в отдел экспертизы трупов ККБСМЭ по улице Партизана Железняка. 12 декабря в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники учреждения не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие, — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Рассматриваются, в том числе, версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.