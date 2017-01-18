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09:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевске погиб пассажир «Лады», влетевшей под фуру

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Альметьевске произошла смертельная авария с участием двух транспортных средств, сообщают пользователи социальных сетей.

Трагический инцидент случился 18 января в час ночи на улице Шевченко.

Водитель «Лады Приоры» отвлекся за рулем и врезался в грузовик.

По словам очевидцев, в результате аварии погиб пассажир «Лады».

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