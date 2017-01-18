Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В РФ вылетевший самолет экстренно вернулся обратно в аэропорт
Певица Натали скрывает беременность
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
09:57 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре задержаны братья, продававшие оружие через Интернет на Украину

Жители Самары переделывали массогабаритные макеты в боевое оружие.

Во вторник, 17 января, сотрудники регионального УФСБ задержали в Самаре двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов, сообщает 63.ru.

Задержанные мужчины являются двоюродными братьями. 58-летний мужчина работает на станции техобслуживания, женат, имеет двух детей. Его 51-летний брат охранник частной компании, холост. В автомобиле «Toyota RAV-4», на котором передвигались задержанные, силовики изъяли нарезное ружьё МА-136 с пятью магазинами — аналог автомата Калашникова, переделанное для автоматической стрельбы. По месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили переделанные из массогабаритных макетов пистолет ТТ с пятью магазинами, шесть револьверов «Наган», кустарно изготовленный прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, 563 боеприпаса различного калибра, 28 из них — кустарного изготовления. Готовое оружие задержанные, предположительно, реализовывали через Интернет покупателям в России и на Украине.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сотрудники УФЧБ Самарской области продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и причастных к ним лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
От «Бабьего царства» до «Ночного дозора». Самые яркие роли Риммы Марковой
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ
ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь