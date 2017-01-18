В Самаре задержаны братья, продававшие оружие через Интернет на Украину

Во вторник, 17 января, сотрудники регионального УФСБ задержали в Самаре двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов, сообщает 63.ru.

Задержанные мужчины являются двоюродными братьями. 58-летний мужчина работает на станции техобслуживания, женат, имеет двух детей. Его 51-летний брат охранник частной компании, холост. В автомобиле «Toyota RAV-4», на котором передвигались задержанные, силовики изъяли нарезное ружьё МА-136 с пятью магазинами — аналог автомата Калашникова, переделанное для автоматической стрельбы. По месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили переделанные из массогабаритных макетов пистолет ТТ с пятью магазинами, шесть револьверов «Наган», кустарно изготовленный прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, 563 боеприпаса различного калибра, 28 из них — кустарного изготовления. Готовое оружие задержанные, предположительно, реализовывали через Интернет покупателям в России и на Украине.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сотрудники УФЧБ Самарской области продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и причастных к ним лиц.