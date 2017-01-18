Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Алтайском крае

«Получили травмы четыре работника предприятия. Один из них скончался в больнице. По данному факту создана комиссия, проводится расследование в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении, взрыв произошел в неиспользуемом здании, относящемся к цеху взрывчатых веществ. Рабочие проводили подготовку к его реконструкции. Ранее ТАСС сообщал, что рабочие наткнулись на трубу в фундаменте, которая при ударе взорвалась.

Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» выпускает взрывчатые вещества, а также серную кислоту, растворители и другие химические продукты. Завод основан в 1950 году как производство порохов. В 2015 году предприятие выпустило продукции на 3,5 млрд рублей.