Житель Иркутска погиб при пожаре в частном доме

Мужчина погиб на пожаре в садоводстве «Спутник» в Иркутске накануне, 17 января. Дознавателями отдела надзорной деятельности рассматривают две причины пожара: неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошел в дачном дощатом доме. На момент прибытия пожарных он был полностью охвачен огнем.

«В ходе тушения пожара и разборки обрушившихся строительных конструкций пожарные обнаружили в комнате на полу сильно обгоревшее тело мужчины. Ликвидация пожара продолжалась в течение четырех часов», — отметили в ведомстве.

Хозяйка дачи, бывшая супруга погибшего, пояснила дознавателям, что в доме он проживал один, нигде не работал, накануне употреблял спиртные напитки. Осмотр места пожара показал, что наибольшие термические повреждения наблюдаются в той части дома, где находился диван и погиб мужчина.