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10:20 (мск), источник: Крым Press

Не кинодетектив, а жизнь: в Первомайском под Симферополем поймали разбойника

Эта история развивалась, как лихой кинодетектив. Днем 15 января в полицию поступило сообщение от жителя с. Первомайское Симферопольского района о том, что в соседнем доме происходит конфликт. По указанному адресу сразу была направлена группа немедленного реагирования.

Выяснилось, что в дом к 30-летней местной жительнице ворвался ее бывший молодой человек и с применением физической силы, нанеся женщине ножевое ранение в шею, похитил ноутбук. После этого злоумышленник скрылся.

Потерпевшая была госпитализирована в 6-ю городскую больницу Симферополя, где врачи оказали ей медицинскую помощь и извлекли орудие преступления — кухонный нож.

Как выяснилось, злоумышленник прятался в соседнем пустующем доме, дожидаясь, пока родители бывшей возлюбленной уедут. В момент нападения в доме находился также малолетний ребенок женщины.

Сотрудниками отделения полиции № 1 ОМВД России по Симферопольскому району было организовано преследование подозреваемого, вызван кинолог со служебной собакой — немецкой овчаркой Ютой. Несмотря на дождливую погоду, собака сразу взяла след и повела правоохранителей через поле.

Вторая группа полицейских двинулась в другую сторону, стараясь обойти беглеца и перекрыть ему движение. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в 7 километрах от населенного пункта.

В содеянном 30-летний ранее судимый за совершение краж житель Симферополя сознался. Похищенный компьютер был изъят у него и после проведения всех необходимый следственных действий будет возвращен законным владельцам.

Как рассказал отец потерпевшей молодой женщины, злоумышленник пытался возобновить отношения с его дочерью, но получил отказ. В итоге женщина подверглась настоящему террору — звонкам и нежданным приездам бывшего сожителя.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбойное нападение). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Подозреваемый арестован и содержится под стражей. В настоящее время потерпевшая пришла в себя. Ее жизни, по счастью, уже ничего не угрожает.

По информации пресс-службы МВД по РК.

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