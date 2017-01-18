В Екатеринбурге на стройке «Ленты» прогремел взрыв
Пострадали двое рабочих.
Пострадали двое рабочих.
18 января 2017 года около 10.00 в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, 6 прогремел взрыв. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщают горожане.
«Территория строящегося магазина “Лента”. Приехали 2 реанимации, пожарная машина и 2 машины ментов», — пишут очевидцы (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Организована проверка. Опрашиваются очевидцы и представители строительной организации.