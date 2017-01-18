В Екатеринбурге на стройке «Ленты» прогремел взрыв

18 января 2017 года около 10.00 в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, 6 прогремел взрыв. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщают горожане.

«Территория строящегося магазина “Лента”. Приехали 2 реанимации, пожарная машина и 2 машины ментов», — пишут очевидцы (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, на стройке торгового центра взорвался газовый баллон. Пострадали двое рабочих — сейчас им оказывают помощь медики. На место происшествия выехала следственная группа.

Организована проверка. Опрашиваются очевидцы и представители строительной организации.