Коноплю из-под снега на кладбище собрал новосибирец

Впервые попробовать наркотик решил 40-летний житель Новосибирска. Коноплю он собрал из-под снега на кладбище села Лебедевка Искитимского района. На остановочной платформе 52-й километр он сильно нервничал, за что и был задержан полицейскими.

В участке выяснилось, что необычное поведение связано с грузом, который перевозил мужчина.

— В личных вещах полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что растительная масса, является марихуаной в количестве 300 грамм, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Задержанный оправдывался, что ранее наркотики не употреблял. За «Незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков» ему грозит лишение свободы от 3 до 10 лет и штраф в размере 500 тыс. рублей. Его отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре в Новосибирской области прошла спецоперация «Мак-2016». В ходе нее полицейские уничтожили очаги дикорастущей конопли на площади более 10 га в Чистоозерном, Купинском и Мошковском районах. Побеги наркосодержащих растений уничтожали с помощью путепрокладчика «БАТ-М» (бульдозер на артиллерийском тягаче модернизированный).