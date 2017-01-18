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11:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области бывший зек отправится в колонию за смену адреса

Мошенник уклонился от административного надзора.

Кантемировский райсуд приговорил бывшего заключенного к пяти месяцам в колонии строгого режима за уклонение от административного надзора, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 17 января. Отсидевший за мошенничества и кражи мужчина после освобождения не проживал по месту регистрации и не сообщил полиции о смене адреса. Правоохранители нашли его и задержали.

Мужчину осудили на год и 10 месяцев лишения свободы в феврале 2015 года. В июне 2016 года его освободили, установив над ним административный надзор на восемь лет. Бывшему зеку выдали предписание, в котором было указано, что он должен прибыть к месту жительства и в течение трех рабочих дней обратиться в органы внутренних дел для постановки на учет. Ему разъяснили, что за уклонение от административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ) грозит уголовная ответственность — до года лишения свободы. Тем не менее, мужчина нарушил закон. Суд вынес ему обвинительный приговор.

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