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10:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На строительной площадке на Уралмаше во время взрыва пострадали люди

Обстоятельства ЧП выясняют следователи.

Источник: РИА "Новости"

Стражи правопорядка устанавливают причины и обстоятельства ЧП, произошедшего утром в среду, 18 января, на Уралмаше.

Установлено, что на строительной площадке на ул. Машиностроителей, где возводится торговый центр, произошел взрыв газового баллона. В результате пострадали два сотрудника. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь.

Следователи проводят доследственную проверку по факту взрыва. На место происшествия выехала следственная группа. В рамках проверочных мероприятий будет выясняться степень тяжести вреда, причиненного сотрудникам, опрошены очевидцы и представители строительной организации.

Накануне, 18 января, произошло еще одно серьезное ЧП. В Ирбите в здании 1887 года произошло обрушение кровли. Обвал старинного дома привел к тому, что у находящегося по соседству музея народного быта повело одну из стен.

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