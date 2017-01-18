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10:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Советском суде Новосибирска проверяют судью

Подтверждено начало проверки судьи по делу погибшего в тюрьме новосибирского общественника.

Председатель Советского районного суда Новосибирска Инна Никитина подтвердила факт проверки судьи Анжелики Носовой, которая рассматривала уголовное дело известного общественника Павла Подъячева, погибшего 21 ноября 2016 года в тюремной больнице.

Инна Никитина в ответ на петицию общественности о лишении Носовой статуса судьи, сообщила в официальном письме: «Квалификационной коллегией судей Новосибирской области проводится проверка доводов вашего обращения, по результатам которой будет принято решение, о котором вам будет сообщено в установленном законом порядке».

Напомним, что сын погибшего Анатолий Подъячев через несколько дней после гибели отца подал заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области с требованием возбудить в отношении судьи Носовой уголовное дело о халатности. Как обращал внимание Анатолий Подъячев, судья последовательно игнорировала почти на протяжении года все доводы о тяжелых заболеваниях его отца, в том числе в день смерти, когда тот уже перенес инсульт и находился в тюремной больнице ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН по Новосибирской области. Обращение было передано в следственный отдел СКР по Советскому району, который попытался передать материалы в районную прокуратуру, однако надзорное ведомство вернуло их следователям назад.

Пока судьба этих материалов неизвестна. Анатолий Подъячев 20 декабря подал жалобу в прокуратуру Новосибирской области на бездействие следователей, которую оперативно «спустили» в районную прокуратуру. 17 января общественный защитник Павла Подъячева Александр Галичанин продублировал обращение в прокуратуру Советского района по поводу бездействия Следственного комитета.

Помимо заявления о возбуждении уголовного дела обращение с требованием лишить Анжелику Носову статуса судьи было направлено Анатолием Подъячевым в Квалификационную коллегию судей Новосибирской области. В декабре также была размещена петиция на сайте change.org с требованием лишить Анжелику Носову статуса судьи, под которой подписались около 1,5 тыс. человек, в основном из Новосибирска. Документ был направлен в ККС НСО, Высшую квалификационную коллегию судей РФ, Новосибирский областной суд.

«Буквально за пару дней до Нового года к нам пришел ответ о том, что председатель облсуда Римма Шатовкина “спустила” нашу петицию председателю Советского районного суда. Собственно, письмо Никитиной — это и есть их официальный ответ на обращение полутора тысяч человек, — рассказал общественный защитник Павла Подъячева. — От самой Квалификационной коллегии судей, увы, пока тишина. Будем надеяться, что проверка действительно идет, и 20 января, на следующем заседании ККС, будет принято законное и правовое решение, которого ждут родные и близкие Павла, а также тысячи новосибирцев».

Однако есть и проблемы: судья Носова 28 ноября, на первом заседании после смерти Подъячева, отказалась принять отвод, информация о передаче дела другому судье была объявлена лишь неделю спустя, 5—6 декабря. Тогда же появилась информация в СМИ о том, что Носова уходит с февраля 2017 года в почетную отставку с огромной пенсией и прочими льготами, и это вряд ли можно назвать её привлечением к ответственности. Последнее на данный момент заседание ККС НСО состоялось 2 декабря. И хотя по состоянию на тот день «ничто не предвещало» не то что отставки Носовой, даже ее замены в деле, на сайте квалификационной коллегии в перечне решений (опубликованном спустя продолжительное время есть сообщение об ее почетной отставке по собственному желанию.

«Неужели после волны публикаций оформили сначала передачу дела другому судье, а затем — “задним числом” и отставку? И в чем тогда заключается суть проверки, о которой нам сообщили из районного суда? — недоумевает Александр Галичанин. Почему в официальных заявлениях не упоминается решение об отставке от 2 декабря? Надеемся, что на эти вопросы граждане тоже получат полное и непротиворечивое объяснение».

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