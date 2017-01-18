В Советском суде Новосибирска проверяют судью

Председатель Советского районного суда Новосибирска Инна Никитина подтвердила факт проверки судьи Анжелики Носовой, которая рассматривала уголовное дело известного общественника Павла Подъячева, погибшего 21 ноября 2016 года в тюремной больнице.

Инна Никитина в ответ на петицию общественности о лишении Носовой статуса судьи, сообщила в официальном письме: «Квалификационной коллегией судей Новосибирской области проводится проверка доводов вашего обращения, по результатам которой будет принято решение, о котором вам будет сообщено в установленном законом порядке».

Напомним, что сын погибшего Анатолий Подъячев через несколько дней после гибели отца подал заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области с требованием возбудить в отношении судьи Носовой уголовное дело о халатности. Как обращал внимание Анатолий Подъячев, судья последовательно игнорировала почти на протяжении года все доводы о тяжелых заболеваниях его отца, в том числе в день смерти, когда тот уже перенес инсульт и находился в тюремной больнице ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН по Новосибирской области. Обращение было передано в следственный отдел СКР по Советскому району, который попытался передать материалы в районную прокуратуру, однако надзорное ведомство вернуло их следователям назад.

Пока судьба этих материалов неизвестна. Анатолий Подъячев 20 декабря подал жалобу в прокуратуру Новосибирской области на бездействие следователей, которую оперативно «спустили» в районную прокуратуру. 17 января общественный защитник Павла Подъячева Александр Галичанин продублировал обращение в прокуратуру Советского района по поводу бездействия Следственного комитета.

Помимо заявления о возбуждении уголовного дела обращение с требованием лишить Анжелику Носову статуса судьи было направлено Анатолием Подъячевым в Квалификационную коллегию судей Новосибирской области. В декабре также была размещена петиция на сайте change.org с требованием лишить Анжелику Носову статуса судьи, под которой подписались около 1,5 тыс. человек, в основном из Новосибирска. Документ был направлен в ККС НСО, Высшую квалификационную коллегию судей РФ, Новосибирский областной суд.

«Буквально за пару дней до Нового года к нам пришел ответ о том, что председатель облсуда Римма Шатовкина “спустила” нашу петицию председателю Советского районного суда. Собственно, письмо Никитиной — это и есть их официальный ответ на обращение полутора тысяч человек, — рассказал общественный защитник Павла Подъячева. — От самой Квалификационной коллегии судей, увы, пока тишина. Будем надеяться, что проверка действительно идет, и 20 января, на следующем заседании ККС, будет принято законное и правовое решение, которого ждут родные и близкие Павла, а также тысячи новосибирцев».

Однако есть и проблемы: судья Носова 28 ноября, на первом заседании после смерти Подъячева, отказалась принять отвод, информация о передаче дела другому судье была объявлена лишь неделю спустя, 5—6 декабря . Тогда же появилась информация в СМИ о том, что Носова уходит с февраля 2017 года в почетную отставку с огромной пенсией и прочими льготами, и это вряд ли можно назвать её привлечением к ответственности. Последнее на данный момент заседание ККС НСО состоялось 2 декабря. И хотя по состоянию на тот день «ничто не предвещало» не то что отставки Носовой, даже ее замены в деле, на сайте квалификационной коллегии в перечне решений (опубликованном спустя продолжительное время есть сообщение об ее почетной отставке по собственному желанию.

«Неужели после волны публикаций оформили сначала передачу дела другому судье, а затем — “задним числом” и отставку? И в чем тогда заключается суть проверки, о которой нам сообщили из районного суда? — недоумевает Александр Галичанин. Почему в официальных заявлениях не упоминается решение об отставке от 2 декабря? Надеемся, что на эти вопросы граждане тоже получат полное и непротиворечивое объяснение».