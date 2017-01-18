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10:17 (мск), источник: Новый Калининград

На старом судне в порту Балтийска загорелись загрязненные нефтепродуктами воды

Во вторник в порту Балтийска случился пожар на утилизируемом судне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в пресс-службе МЧС. Никто не пострадал.

В 14:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Восточном порту Балтийска. На судне «Ловать» загорелись льяльные (загрязненные нефтепродуктами) воды на площади 40 кв. м. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 19 человек и 5 единиц техники.

Кроме того, в 21:59 в приморском городе случился еще один пожар. На Гвардейском бульваре в гаражном обществе «Балтиец» загорелась группа хозяйственных деревянных построек, размером 40×40 м., сгорели постройки на площади 70 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасенных нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-10, и ПК БФ в составе 9 человек и 3 единиц техники.

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