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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Недовольный клиент «заминировал» офис Интерсвязи в Челябинске

Из здания бизнес-центра эвакуировали 200 человек.

Челябинец задержан за ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в здании бизнес-центра, где расположен головной офис провайдера «Интерсвязь», — из помещений эвакуировали 200 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во вторник, 18 января, около 12.40. Недовольный клиент позвонил в Интерсвязь и заявил, что у них заложена бомба. Информация была передана в экстренные службы. Из бизнес-центра, где расположен, в том числе, офис крупной компании, было эвакуировано 200 человек. Полицейские выставили оцепление и провели обследование помещений. Взрывных устройств в здании обнаружено не было.

Совместно с сотрудниками ФСБ стражи порядка установили звонившего. Им оказался 65-летний пенсионер. Мотивы его поступка до сих пор выясняются. По предварительным данным, мужчина имел претензии к провайдеру и решил отомстить. Ему грозит ответственность по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма). Кроме того, пенсионера могут обязать возместить затраты на работу экстренных служб и ущерб компании.

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