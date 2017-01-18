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10:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Трое погибших на ММК мужчин могут быть грабителями

Трое погибших на ОАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область) мужчин оказались не работниками предприятия. Не исключено, что скончавшиеся в доменном цеху могли проникнуть на ММК ради наживы.

«Уже точно установлено, что двое из них на предприятии не работали, ранее были судимы за кражи и хищения. По третьему пока ничего сказать не могу», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник на ММК.

Эту же информацию подтверждают в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе по Магнитогорску СУ СКР по Челябинской области. Известно, что посторонние лица проникли на территорию предприятия незаконно, судя по всему, не имея представления о необходимых мерах безопасности в цеху. Ранее их уже задерживала служба безопасности предприятия за хищения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 17 января на газоопасном участке доменной печи были обнаружены три трупа. По предварительной информации, мужчины отравились угарным газом. Изначально следователи говори о том, что погибшие могут быть рабочими ММК.

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