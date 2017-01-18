Руководитель ООО «ПромПроектМонтаж» в Волгограде скрыл от налогов 13 миллионов рублей

Докудовский обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, с 2013 по 2014 год мужчина включал в декларации ложные сведения о выполнении пятью фирмами различных субподрядных работ и приобретении у этих организаций стройматериалов.

Следствие установило, что реально указанные фирмы к строительным работам не привлекались, а стройматериалы компания закупала у неустановленных лиц. В итоге благодаря манипуляциям руководителя ООО «ПромПроектМонтаж» было сэкономлено налогах более 13 миллионов рублей.

Дмитрий Докудовский свою вину не признает. Его имущество — два дома, земельный участок и автомобиль — общей стоимостью 15,5 миллиона рублей арестовано. Уголовное дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд Волгограда.