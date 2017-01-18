Руководитель ООО «ПромПроектМонтаж» в Волгограде скрыл от налогов 13 миллионов рублей
Уголовное дело в отношении руководителя ООО «ПромПроектМонтаж» Дмитрия Докудовского передано в суд.
Уголовное дело в отношении руководителя ООО «ПромПроектМонтаж» Дмитрия Докудовского передано в суд.
Докудовский обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Как сообщает ВДТВ
Следствие установило, что реально указанные фирмы к строительным работам не привлекались, а стройматериалы компания закупала у неустановленных лиц. В итоге благодаря манипуляциям руководителя ООО «ПромПроектМонтаж» было сэкономлено налогах более 13 миллионов рублей.
Дмитрий Докудовский свою вину не признает. Его имущество — два дома, земельный участок и автомобиль — общей стоимостью 15,5 миллиона рублей арестовано. Уголовное дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд Волгограда.