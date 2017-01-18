Декабрьское ЧП в «Кольцово»: наземные службы аэропорта не виноваты

В Екатеринбурге подведены итоги проверки чрезвычайного происшествия в конце декабря 2016 года. Нарушений в действиях наземных служб ПАО «Аэропорт Кольцово» не установлено, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, у самолёта Boeing 767 авиакомпании ООО «АЗУР эйр», следовавшего из Екатеринбурга в Пхукет 21 декабря 2016 года, во время взлёта отказал двигатель, в результате чего авиаборт, так и не взлетев, начал экстренное торможение и выехал за взлётно-посадочную полосу.

По данному факту была организована проверка, в ходе которой административное производство было возбуждено в отношении предоставлявшей услуги авиакомпании.

«В результате проверки в действиях ООО “АЗУР эйр” выявлены нарушения требований Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральных авиационных правил, в связи с чем, в отношении компании возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. На данный момент дело находится на рассмотрении», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Также информация об авиационном событии направлена в Московскую транспортную прокуратуру по месту регистрации авиакомпании, а комиссия Уральского межрегионального управления воздушного транспорта проводит проверку по факту данного инцидента.

Всего по итогам 2016 года Уральской транспортной прокуратурой на всех подведомственных аэропортах выявлено 638 нарушений в сфере безопасности на воздушном транспорте. В суды предъявлено 104 исковых заявления, внесено 86 представлений, по итогам которых 95 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 60 — привлечено к административной ответственности, а также опротестовано десять незаконных правовых актов и возбуждено два уголовных дела.