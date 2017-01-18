Алиментщики Челябинской области начали получать реальные сроки

В Октябрьском районе и в Южноуральске суды признали виновными двух местных жителей в совершении преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначили каждому наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов от заработка в доход государства.

Исполнительное производство по взысканию алиментов с Алексея С. было возбуждено судебными приставами Октябрьского района еще в 2012 году. Семейная жизнь не интересовала молодого человека. Он работал в Челябинске на стройке, пытался устроиться в правоохранительные органы, но не удалось. Заработанные деньги тратил на себя, забыв, что в селе осталась жена и маленькая дочь. Не интересовались снохой и внучкой и родители молодого отца.

Женщине с восьмилетней девочкой приходилось выживать, рассчитывая только на детское пособие и помощь своей семьи. Поняв, что мужа вернуть вряд ли удастся, женщина развелась с ним и через суд взыскала алименты. Но это практически не оправдало ее надежд: С. уволился со стройки и вернулся в родительский дом, где проживает до сих пор, не обременяя себя работой, предпочитая проводить время в компьютерных баталиях. С дочерью папа не виделся несколько лет, о возможности встреч с ней в беседах с судебными приставами говорит равнодушно, не проявляя заинтересованности.

Официального трудоустройства он не искал. Поиски работы заключались в рассылках резюме и ожидании приглашения на работу — необременительную, но высокооплачиваемую. Судебные приставы, устав от бесполезности бесед со своим подопечным, в июне 2016 года возбудили уголовное дело, но в июле дело было прекращено в связи с декриминализацией некоторых видов преступлений.

В сентябре 2016 года С. За неуплату алиментов был привлечен к административной ответственности: суд назначил ему обязательные работы, которые тот не отработал. К декабрю 2016 года задолженность С. составила более 300 тысяч рублей. С.

Суд признал вину С. и назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Этот вид наказания осужденные отрабатывают, как правило, в качестве разнорабочих. Если С. не одумается, то ему может грозить замена наказания на более жесткое, а в перспективе и второе уголовное дело и, возможно, уже реальное лишение свободы сроком до одного года.

Аналогичный приговор вынесен и в городе Южноуральске. 33-летний Сергей М. был признан виновным в неуплате алиментов на содержание ребенка по решению суда без уважительных причин. Ранее он также был привлечен к административной ответственности. Его задолженность составляет более 200 тысяч рублей.

Данные приговоры — первые в судебной практике Челябинской области по преступлениям, предусмотренным статьей Уголовного кодекса за неуплату алиментов, возбуждение которых с июля 2016 года стало возможным только после привлечения должника к административной ответственности и продолжающейся неуплаты алиментов.

В 2016 году под уголовное преследование попал 91 человек, в первые рабочие дни 2017 года в УФССП России по Челябинской области зафиксировано уже более 20 постановлений о возбуждении уголовных дел.