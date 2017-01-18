Гибель собаки в аэропорту расследует полиция

В аэропорту «Кольцово» прокомментировали инцидент с собакой, которую хозяева оставили умирать на морозе. В обстоятельствах гибели домашнего питомца разбирается полиция, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Пушистая Тори была постоянным спутником семьи Урусовых — в соцсетях хозяева публиковали фото болонки, как будто подчеркивая: пес — полноправный член семьи. И, улетая жить в Германию, хозяева решили взять Тори с собой. Но на стойке регистрации аэропорта представители авиакомпании отказались пропускать животное на борт. В итоге хозяева бросили животное умирать на морозе — на платформе аэроэкспресса. Но, как выяснили сотрудники воздушной гавани, у владельцев пса всё же был выход.

«Они не заявили свою собаку к перевозке, соответственно, получили отказ. После того, как сотрудники аэропорта проинформировали их, что они могут либо передать собаку провожающим, либо обратиться к перевозчику для того, чтобы переоформить билет на другой рейс, они выбрали не лучший способ решения проблемы — просто бросить животное. У пассажиров были куплены билеты по возвратному тарифу, они спокойно могли перебронировать на другой рейс», — прокомментировал Дмитрий Тюхтин, директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово».

Привлечь хозяев к ответственности вряд ли получится. Уголовный кодекс предусматривает наказание за жесткое обращение с животными только из хулиганских или корыстных побуждений. Зоозащитники совместно с сотрудниками аэропорта хотят разработать документ, согласно которому волонтеры смогут брать под опеку домашних питомцев, которые не попадут на борт.