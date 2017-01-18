В одной из поликлиник Омска умер пациент, пришедший на прием к врачу

Инцидент произошел 16-го января 2017 года. Вечером в этот день в городскую поликлинику № 2, расположенную на улице 10 лет Октября, пришел 45-летний мужчина. Он пожаловался участковому врачу на боль и жжение за грудиной. В условиях кабинета неотложной помощи участковый врач-терапевт экстренно провел осмотр и обследование. И сделал вывод, что у пациента случился повторный инфаркт миокарда.

Врач начал интенсивную терапию и экстренно вызвал реанимационную бригаду скорой помощи. Подоспевшие реаниматоры продолжили мероприятия по спасению мужчины, но тщетно — тот скончался.

Министерство здравоохранения Омской области:

— Выяснилось, что в 2014-м году мужчина уже переносил острый инфаркт миокарда. За день до смерти его опять начала беспокоить загрудинная боль, которую он самостоятельно купировал приемом лекарственных препаратов. За медицинской помощью он обратился только на следующий день, но было уже поздно.

Тем не менее сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти пациента в медицинском учреждении. Выяснение обстоятельств — стандартная практика при гибели пациентов в стенах лечебного учреждения.