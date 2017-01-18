На выезде из Краснодара лабрадор Фрэд нашел в иномарке партию героина
В Краснодаре на стационарном посту ДПС полицейская собака выявила факт провоза наркотика.
В Краснодаре на стационарном посту ДПС полицейская собака выявила факт провоза наркотика.
Как сообщает
При проверке документов и осмотре машины служебный лабрадор по кличке Фрэд подал сигнал о нахождении под водительским сидением наркотиков.
Там действительно был обнаружен и изъят замотанный в изоленту пакет с героином. Также в машине нашли полиэтиленовые пакеты, несколько мотков изоленты, электронные весы, мобильный телефон, содержащий переписку с возможными заказчиками наркотика.
Один из задержанных, 30-летний супруг
Возбуждено уголовное дело.