На выезде из Краснодара лабрадор Фрэд нашел в иномарке партию героина

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару, на стационарном посту ДПС, расположенном в районе хутора Ленина, при попытке выезда из города был остановлен автомобиль под управлением 32-летней уроженки Дагестана. Также в иномарке находилось двое таджиков, один из которых был мужем владелицы авто.

При проверке документов и осмотре машины служебный лабрадор по кличке Фрэд подал сигнал о нахождении под водительским сидением наркотиков.

Там действительно был обнаружен и изъят замотанный в изоленту пакет с героином. Также в машине нашли полиэтиленовые пакеты, несколько мотков изоленты, электронные весы, мобильный телефон, содержащий переписку с возможными заказчиками наркотика.

Один из задержанных, 30-летний супруг женщины-водителя, признался, что он специально приехал в Краснодар для приобретения партии наркотиков, которую планировал сбыть в городе Ессентуки Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело.