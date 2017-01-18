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10:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пожар в детском реабилитационном центре в Ворошиловском районе Волгограда потушили

Утром в среду, 18 января, в Ворошиловском районе Волгограда возник пожар в детском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 18 января в 7:00.

В Ворошиловском районе Волгограда в одном из кабинетов двухэтажного здания, расположенного на улице Циолковского, горели вещи на площади восемь квадратных метров.

На тушение прибыли пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали возгорание в 7:19. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Организация продолжает работать в штатном режиме.

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