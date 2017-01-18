Пожар в детском реабилитационном центре в Ворошиловском районе Волгограда потушили
Утром в среду, 18 января, в Ворошиловском районе Волгограда возник пожар в детском
Утром в среду, 18 января, в Ворошиловском районе Волгограда возник пожар в детском
Как сообщают ВДТВ в
В Ворошиловском районе Волгограда в одном из кабинетов двухэтажного здания, расположенного на улице Циолковского, горели вещи на площади восемь квадратных метров.
На тушение прибыли пожарные расчеты 20-й
Организация продолжает работать в штатном режиме.