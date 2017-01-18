Пожар в детском реабилитационном центре в Ворошиловском районе Волгограда потушили

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 18 января в 7:00.

В Ворошиловском районе Волгограда в одном из кабинетов двухэтажного здания, расположенного на улице Циолковского, горели вещи на площади восемь квадратных метров.

На тушение прибыли пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали возгорание в 7:19. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Организация продолжает работать в штатном режиме.