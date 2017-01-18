8 лет может грозить кыргызстанке за высказывания о погибших в авиакатастрофе

Кыргызстанка Таттыгуль Дооталиева, 1984 года рождения, была доставлена на допрос в ГКНБ КР. После беседы со следователями девушке было вынесено официальное предупреждение по поводу ее публикации в социальных сетях.

Девушка в своем посте допустила высказывания о том, что «авиакатастрофа — это какой-то естественный отбор, чистка нации». Девушка подчеркивала, что большинство погибших являются выходцами из южных регионов страны.

Сейчас в ГКНБ КР назначена лингвистическая экспертиза публикаций Дооталиевой. Если специалисты докажут, что девушкой были допущены высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной и межрегиональной розни, то будет возбуждено уголовное дело и Таттыгуль Дооталиевой предъявят официальное обвинение. Если впоследствии ее вина будет доказана, то ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Таттыгуль Дооталиева до сегодняшнего дня работала в Кыргызской Государственной медицинской академии (КГМА). Сейчас, по данным секретариата КГМА, ее уже уволили.