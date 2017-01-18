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10:02 (мск), источник: Tengrinews

8 лет может грозить кыргызстанке за высказывания о погибших в авиакатастрофе

Кыргызстанке, допустившей в соцсетях некорректные высказывания в адрес погибших в авиакатастрофе 16 января 2017 года близ Бишкека, может грозить до 8 лет заключения. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

Источник: Tengrinews

Кыргызстанка Таттыгуль Дооталиева, 1984 года рождения, была доставлена на допрос в ГКНБ КР. После беседы со следователями девушке было вынесено официальное предупреждение по поводу ее публикации в социальных сетях.

Девушка в своем посте допустила высказывания о том, что «авиакатастрофа — это какой-то естественный отбор, чистка нации». Девушка подчеркивала, что большинство погибших являются выходцами из южных регионов страны.

Сейчас в ГКНБ КР назначена лингвистическая экспертиза публикаций Дооталиевой. Если специалисты докажут, что девушкой были допущены высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной и межрегиональной розни, то будет возбуждено уголовное дело и Таттыгуль Дооталиевой предъявят официальное обвинение. Если впоследствии ее вина будет доказана, то ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Таттыгуль Дооталиева до сегодняшнего дня работала в Кыргызской Государственной медицинской академии (КГМА). Сейчас, по данным секретариата КГМА, ее уже уволили.

Рано утром 16 января 2017 года самолет турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Стамбул, упал на село Дача СУ в полутора километрах от аэропорта «Манас», вылетев за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Среди жертв трагедии 13 детей. Пострадали 16 человек. Десятки людей остались без крыши над головой. Несколько детей остались сиротами.

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