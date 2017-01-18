Пышминскую школу затопило с чердака

Всех учеников школы № 22 Верхней Пышмы 17 января распустили на внеплановые каникулы — на чердаке лопнула труба отопления. Кипятком залило центральную лестницу до первого этажа и несколько классов, в некоторых кабинетах отвалилась намокшая штукатурка. Пострадавших нет, сообщили «Уралинформбюро» в горадминистрации.

В трехэтажном здании срочно вырубили электричество и тепло. Устранив аварию, отопление вернули в тот же вечер. Свет дали утром 18 января. Вопрос с просушкой и ремонтом помещений решается.

Поступившую в СМИ информацию о рухнувшей крыше в мэрии не подтверждают.