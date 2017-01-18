Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Певица Натали скрывает беременность
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
10:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пышминскую школу затопило с чердака

Детей отправили на каникулы.

Всех учеников школы № 22 Верхней Пышмы 17 января распустили на внеплановые каникулы — на чердаке лопнула труба отопления. Кипятком залило центральную лестницу до первого этажа и несколько классов, в некоторых кабинетах отвалилась намокшая штукатурка. Пострадавших нет, сообщили «Уралинформбюро» в горадминистрации.

В трехэтажном здании срочно вырубили электричество и тепло. Устранив аварию, отопление вернули в тот же вечер. Свет дали утром 18 января. Вопрос с просушкой и ремонтом помещений решается.

Поступившую в СМИ информацию о рухнувшей крыше в мэрии не подтверждают.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пострадавшему при взрыве в Екатеринбурге рабочему ампутируют ногу
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ
ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь