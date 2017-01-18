Жена Юревича дала показания по делу экс-сенатора Цыбко

Допрос касался событий 9 июля 2011 года, когда состоялась встреча Цыбко, бывшего вице-губернатора Николая Сандакова и главного свидетеля по делу Евгения Тарасова в ресторане «Грузинский дворик». По версии следствия, в ходе этой встречи экс-сенатор потребовал 20 млн рублей с Тарасова за назначение на пост мэра Озерска. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно показаниям жены экс-губернатора, в указанный день она, Цыбко и ее супруг вместе вернулись в Челябинск из Мюнхена, что подтверждают штампы в загранпаспортах. В этот же день, они втроем уехали на дачу к друзьям в районе Увильды.

«Там мы были весь день и вечером на машине Юревича вернулись в Шершни. Никакого Тарасова или “Грузинского дворика” мы не посещали. Это подтверждается и геолокацией моего телефона в этот день», — пояснил Цыбко.

Отметим, в декабре показания в рамках этого дела давал Сандаков и также заявил, что его не могло быть тогда в ресторане. Он пояснил, что у него есть путевой лист водителя, который в тот день увез его в Сатку, а также документы, подтверждающие его нахождение в гостинице в Сатке вместе с семьей, где он отмечал день рождения старшей дочери.