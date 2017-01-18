Жена Юревича дала показания по делу экс-сенатора Цыбко
ОЗЕРСК, 18 января, РИА ФедералПресс. Сегодня в Озерском городском суде рассматривают дело бывшего сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в получении взяток. Была допрошена жена
ОЗЕРСК, 18 января, РИА ФедералПресс. Сегодня в Озерском городском суде рассматривают дело бывшего сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в получении взяток. Была допрошена жена
Допрос касался событий 9 июля 2011 года, когда состоялась встреча Цыбко, бывшего
Согласно показаниям жены
«Там мы были весь день и вечером на машине Юревича вернулись в Шершни. Никакого Тарасова или “Грузинского дворика” мы не посещали. Это подтверждается и геолокацией моего телефона в этот день», — пояснил Цыбко.
Отметим, в декабре показания в рамках этого дела давал Сандаков и также заявил, что его не могло быть тогда в ресторане. Он пояснил, что у него есть путевой лист водителя, который в тот день увез его в Сатку, а также документы, подтверждающие его нахождение в гостинице в Сатке вместе с семьей, где он отмечал день рождения старшей дочери.